António Raminhos foi um dos convidados da emissão do passado sábado, dia 20 de março, do programa "Estamos em Casa", da SIC. Em conversa com Rúben Pacheco Correia, o humorista frisou que, devido à pandemia, tem tentado reinventar-se.

“O que é que eu tenho feito? No outro dia liguei ao meu contabilista e percebi que perdi 50% dos meus rendimentos. Também tentei me reinventar e de algum modo aumentei mais o meu trabalho no digital", explicou o humorista.

"Ainda esta semana tive dois espetáculos online, um deles com o Luís Filipe Borges", recordou António Raminhos.

