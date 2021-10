O mestre da comédia Mel Brooks, de 95 anos, está a participar na preparação da "parte 2" de "Uma Louca História do Mundo" (1981), que será uma série em oito episódios encomendada pela plataforma Hulu, que fez este anúncio 40 anos após o lançamento deste filme burlesco no cinema (com o título original "History of the World: Part I").

"Estou impaciente por contar mais uma vez a verdade sobre todas estas histórias falsas em que toda a gente acreditou, pensando que eram a História!", declarou em comunicado o lendário ator e cineasta, um dos poucos a ter sido celebrado nos prémios Emmy, Grammy, Óscar e Tony, o que lhe conferiu a alcunha de 'Egot' (pela inicial de cada um dos prémios).

Segundo a Hulu, Brooks será a assistir a produção e no argumento de Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen e Kevin Salter. A escrita deve começar "este mês" e as filmagens na primavera de 2022, acrescentou a plataforma, cujo acionista maioritário é a Disney.

Uma Louca História do Mundo

Sucesso mundial desde que foi lançado, em 1981, "Uma Louca História do Mundo" é uma comédia burlesca que parodia a História, da Idade da Pedra até a Revolução Francesa.

No filme, Brooks interpreta Moisés, o personagem Comicus, do Império Romano, e Luís XVI. O filme terminava com o anúncio de uma sequela, com um falso Hitler patinando no gelo.

Nascido a 26 de junho de 1926 numa família judia do Brooklyn, Brooks sempre quis fazer humor com Hitler e acabou por fazê-lo numa de suas primeiras comédias musicais, "O Falhado Amoroso" (1967), que se tornou um dos seus maiores sucessos.

Nos Estados Unidos, as memórias do cineasta, também conhecido por "Frankenstein Júnior" (1974) e "A Mais Louca Odisseia no Espaço" (1987), são aguardadas para o final de novembro nas livrarias.