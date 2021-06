O Disney+ passará lançar os episódios de todas as suas séries às quartas-feiras e não às sextas.

A plataforma torna definitiva a alteração que fez com "Loki", após ter divulgado que o primeiro episódio lançado a 9 de junho bateu o recorde de visualizações de todas as séries.

A mudança vai aplicar-se a todos os programas, com ou sem argumento, incluindo animações.

Os filmes originais continuarão a ser lançados às sextas-feiras: o próximo será a animação da Pixar "Luca", no dia 18.

A decisão afetou as datas destas séries: "Monsters at Work" (2 para 7 de julho); "Turner & Hooch" (16 para 21); "Behind the Attraction" (16 para 21); "Chip ‘n’ Dale: Park Life" (23 para 28), o segundo lote de "The Wonderful World of Mickey Mouse’s" (segundo lote) (30 para 28); a segunda temporada de "Short Circuit" (30 de julho para 4 de agosto); "Growing Up Animal" (20 para 18 de agosto).