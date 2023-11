Para celebrar o Halloween, a produção internacional do "The Voice" elegeu as "'Provas Cegas' assustadoramente bonitas".

"Nesta compilação encantadora, reunimos algumas das performances mais arrepiantes, comoventes e inesquecíveis do The Voice'", resume a equipa do programa de talentos.

No vídeo são destacadas atuações de concorrentes dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, França, Alemanha e Noruega. "Uninvited", "Mad World", "Hallelujah", "Autumn Leave" e "The Sound Of Silence" são alguns dos temas interpretados pelos participantes.

Veja aqui o vídeo.