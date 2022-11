Dino D'Santiago é o convidado da próxima emissão do "Alta Definição". A entrevista de Daniel Oliveira ao músico vai para o ar este sábado, dia 5 de novembro, depois do "Primeiro Jornal", da SIC.

Na conversa, o artista recordou a sua história de vida e o início da carreira. "As nossas roupas tinham as marcas do xixi ou das fezes dos ratos… as baratas cresciam no meio das nossas roupas, havia várias osgas… E aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e questionas: isto é Portugal?", conta Dino D'Santiago no teaser partilhado nas redes sociais.

"A impressionante história de vida e de superação de Dino D'Santiago, numa das entrevistas mais marcantes de sempre no 'Alta Definição'", sublinhou Daniel Oliveira.