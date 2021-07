Nas redes sociais, vários espectadores de "Sex/ Life", da Netflix, destacaram que as cenas mais picantes da série "pareciam reais". Na verdade, o à vontade entre os protagonistas tem uma explicação: segundo o jornal The Independent, Adam Demos e Sarah Shahi começaram a namorar no ano passado.

De acordo com a publicação, os atores conheceram-se nas gravações da série e oficializaram a relação no final de 2020.

"Quando conheci o Adam, senti-me logo assoberbada por ele. (...) Conhecemo-nos no departamento de maquilhagem e foi instantâneo. Temos exatamente os mesmos gostos musicais. Temos o mesmo gosto para whiskey e tequilas e tudo o que eu sabia é que queria mais", revelou Sarah Shahi à revista People.

Uma série "escaldante, íntima e emotiva"

Descrita como "escaldante, íntima e emotiva", a série segue a história de um triângulo amoroso entre uma mulher, o seu marido e o seu passado, "que lança um olhar novo e provocador à identidade e ao desejo femininos". A primeira temporada de "Sex/ Life" conta com oito episódios.

"Billie Connelly (Sarah Shahi) nem sempre foi dona de casa e mãe nos subúrbios. Antes de ter casado com o carinhoso e fiável Cooper (Mike Vogel) e de se ter mudado para o Connecticut, Billie era uma rebelde de espírito livre que vivia uma vida de trabalho e hedonismo em Nova Iorque com a sua melhor amiga, Sasha (Margaret Odette). Exausta de tomar conta dos filhos pequenos e tomada por um sentimento de nostalgia pelo seu passado, Billie começa a fantasiar no diário sobre as suas aventuras sexuais com o sensual ex-namorado, Brad (Adam Demos), o grande desgosto amoroso que nunca verdadeiramente ultrapassou", resume o serviço de streaming.

Ao longo dos episódios, "quanto mais se recorda, mais Billie se questiona quanto à forma como chegou a tal ponto, e é então que o marido descobre o diário". "Irá a verdade acerca do passado de Billie dar origem a uma revolução sexual no seu casamento, ou conduzi-la de volta à vida que ela julgava ter abandonado com o homem que lhe partiu o coração?", questiona a Netflix.