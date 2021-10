"As Cinco Juanas" estreou-se a 6 de outubro na Netflix e esta semana conquistou o top 10 diário do serviço de streaming em Portugal. A primeira temporada da reinterpretação do romance colombiano “Las Juanas”, de Bernardo Romero Pereiro, conta com dez episódios de 40 minutos e segue cinco mulheres.

"Cinco mulheres que nunca se conheceram descobrem inesperadamente que têm marcas de nascença iguais. A partir desse momento, decidem unir forças para investigar o mistério por detrás dos seus nascimentos e encontrar o homem que enganou as suas mães", adianta a Netflix.

A série foi produzida pela Lemon Films ("Monarca" e "Control Z") e conta com argumento de Jimena Romero (filha do autor original) e Alejandro Reyes.