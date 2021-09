Desde 2015 que os vídeos de ASMR - sigla inglesa de Resposta Sensorial Autónoma do Meridiano - têm vindo a ganhar popularidade no YouTube e, no geral, em todas as redes sociais. Nas gravações, ouve-se uma voz suave, um sussurrar ou sons repetitivos do dia-a-dia.

Para tranquilizar os fãs de "La Casa de Papel", Najwa Nimri, atriz que veste a pele da inspetora Alicia Sierra, gravou um vídeo de ASMR. No Youtube, a publicação já soma mais de dois milhões de visualizações.

Veja o vídeo: