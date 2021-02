Kay, de 22 anos, foi a grande estrela da última ronda de "Provas Cegas" do "The Voice : la plus belle voix". No palco da edição francesa do programa de talentos, a jovem interpretou o tema "I Love You", de Billie Eillish.

Com a sua atuação, a concorrente de Seine-Saint-Denis conseguiu virar as cadeiras de todos os mentores e conquistar as redes sociais.

A concorrente Kay decidiu juntar-se à equipa do artista francês Vianney.