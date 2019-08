Nos últimos meses a TVI tem lutado para recuperar a liderança, mas as apostas não têm conquistado todos os espectadores. Esta segunda-feira, dia 19 de agosto, a rubrica "Tudo Menos Hollywood", da RTP2, registou o melhor resultado do ano com o filme "Millenium 3: A Rainha no Palácio das Correntes de Ar".

O filme exibido pelo 'canal 2' ultrapassou a TVI durante mais de uma hora. A produção sueco registou 0,7% de rating e 3,8% de share, ficando à frente do canal de Queluz de Baixo entre as 00h50 e as duas da manhã. No mesmo horário, a TVI transmitiu o concurso "100 à Hora".

Segundo os dados, no mesmo período, a RTP1 também ficou atrás da RTP2.

"Millenium 3: A Rainha no Palácio das Correntes de Ar" registou o share mais elevado no Alentejo e foi mais visto por homens.