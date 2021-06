Este domingo, 6 de junho, a SIC foi o canal mais visto do dia com 19,6% de share. Em segundo lugar no ranking diário ficou a RTP1, que conquistou 17,1% de share. Já a TVI caiu para os 13,8% de share, sendo o terceiro canal mais visto do dia.

A a 5,8 pontos percentuais da SIC, este domingo a estação de Queluz de Baixo registou a pior marca diária do ano.

A final do Campeonato da Europa de Sub-21, entre Portugal e Alemanha, ajudou nas contas finais do dia da RTP1. O jogo foi o programa mais visto do dia, sendo acompanhado por mais de dois milhões de espectadores (23,3% de share).

Já o "Jornal da Noite", da SIC, foi o segundo formato mais visto este domingo, com 14,8% de share.