Após a sua estreia mundial na última edição do MIPCOM de Cannes, em outubro do ano passado, e de ter ido para o ar na RTP1 e na TVG, a série luso-espanhola "Auga Seca", filmada em Lisboa e Vigo e protagonizada por Victoria Guerra, Monti Castiñeiras e Sergio Pazos, terá todos os seus episódios disponibilizados a partir de dia 1 de abril, na HBO Portugal e na HBO Espanha.

Rodada originalmente em galego e português, "Auga Seca", um thriller de seis episódios, é a "primeira série de produção portuguesa que é incorporada no catálogo da HBO Portugal", frisa o serviço de streaming.

"Neste drama policial, que se passa em torno do universo do tráfico de armas e as suas ligações com o mundo dos negócios, Teresa - a atriz portuguesa Victoria Guerra - estará envolvida num enredo em que nada é o que parece. Será a protagonista da história, ao lado dos atores galegos de renome, Monti Castiñeiras e Sergio Pazos. Os atores portugueses Adriano Luz, Joana Santos, Igor Regala e João Arrais e os galegos Eva Fernández, Paloma Saavedra, Santi Romay, Cris Iglesias e Adrián Ríos são também alguns dos nomes que completam o elenco internacional desta série", explica a HBO.

O guião é da responsabilidade de José Rubio, Carlota Dans, Lidia Fraga, Eligio Montero, Carlos Portela e Ana Míguez. "Nesta equipa internacional, destacam-se também os profissionais do grupo SP Televisão, ao qual a SP-i pertence, cujas séries foram premiadas nos prestigiados International Emmy Awards", lembra a HBO.