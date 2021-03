Este domingo, dia 21 de março, foi para o ar a terceira ronda de atuações em "All Together Now", da TVI. Além dos concorrentes, os jurados do programa de talentos também protagonizaram alguns dos momentos mais comentados nas redes sociais.

Durante a emissão, Bárbara Bandeira e Tiago Bandeira, que fazem parte do júri, foram desafiados por Cristina Ferreira para um dueto. Os irmãos escolheram o tema "Dancing On My Own", de Robyn, explicando que era a primeira vez que cantavam juntos em público.

"Não há palavras que descrevam o quanto eu te amo", escreveu a jovem cantora nas redes sociais.

Veja o vídeo: