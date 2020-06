A entidade, que emprega mais de 22.000 pessoas, não especificou quantos empregos espera cortar.

No inicio do ano havia sido anunciado um plano para demitir 450 empregados nas suas redações, mas este acabou por ser suspenso devido a necessidade de cobrir a crise do novo coronavírus. O grupo não indicou se tem a intenção de o retomar.

O atual diretor da BBC, Tony Hall, será substituído por Tim Davie, até então diretor-executivo dos estúdios da BBC.

A rádio-televisão pública britânica obtém grande parte das suas receitas vindas do imposto audiovisual, de 154,50 libras (180 euros) anuais por família, o que permite que a emissora opere sem a necessidade de publicidade.

Mas o tributo será abolido a partir de agosto para maiores de 75 anos e há uma grande preocupação de que o primeiro-ministro Boris Johnson, que acusou a BBC de enviesar o processo do Brexit, queira reduzir o valor do imposto ou retirar a obrigatoriedade do pagamento.