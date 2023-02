"Berlim", spin-off de "La Casa de Papel", vai chegar em dezembro à Netflix, confirmou a plataforma esta terça-feira, dia 7 de fevereiro. O serviço de streaming partilhou também um pequeno teaser da nova produção.

"Um novo golpe na cidade do amor", resume a Netflix nas redes sociais. "Somente duas coisas podem animar um dia que corre mal: a primeira é amor; a segunda, roubar uma fortuna", acrescenta a produção.

Veja o teaser:

Na nova série, Pedro Alonso retoma o papel do hedonista e astucioso Berlín e consigo tem um novo "gangue": Michelle Jenner interpreta Keila, uma engenheira electrónica "nerd"; Tristán Ulloa é Damián, um catedrático filantropo e confidente de Berlín; Begoña Vargas interpreta Cameron, uma kamikaze que vive sempre no limite; Julio Peña Fernández dá vida a Roi, o fiel escudeiro de Berlín; e Joel Sánchez interpreta Bruce, o implacável homem de ação no grupo.

Os oito episódios da série, criada por Esther Martínez Lobato e Álex Pina são escritos por David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e realizados por Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper.

Sobre potenciais participações de outros atores de "La Casa de Papel" ou eventuais referências à série original, os criadores não levantam o véu e dizem que não querem fazer spoilers.