Ana Catharina, Noélia, Iury, Soraia, Sandrina e Diogo são os finalistas da edição de 2020 do "Big Brother". O reality show da TVI chega ao fim no próximo domingo, dia 2 de agosto.

Este ano, o vencedor da edição que comemora os 20 anos do "Big Brother" vai levar para casa um cheque de 50 mil euros, metade do valor conquistado por Zé Maria na primeira edição do reality show - em 2000, o concorrente venceu 100 mil euros e um carro.

Até ao próximo domingo, os espectadores podem votar no seu concorrente favorito - as votações decorrem através da aplicação do reality show e via telefone (saiba mais aqui).