Durante a gala deste domingo, dia 24 de maio, do "Big Brother", no momento das nomeações, o clima voltou a aquecer, com os concorrente a trocarem várias acusações entre si.

Depois de Ana Catharina nomear Daniel Monteiro por "não representar uma causa" com que se identifique, o concorrente, que é bombeiro, não gostou da justificação e pediu para responder. "Se os bombeiros... se achas que é uma causa que não é grande coisa, quando necessitares dos bombeiros... não deviam de chegar a ti", disse o participante.

Ana Catharina ainda tentou explicar que não se estava a referir à profissão do colega, mas sim à filosofia da atividade militar.

Nas redes sociais, o comentário foi criticado por uma grande parte dos espectadores, o que levou os Bombeiros de Valongo a reagir em comunicado oficial. Na nota publicada nas redes sociais, a corporação frisa que "o concorrente do programa 'Big Brother 2020', não representa os bombeiros de Valongo nem nenhum corpo de bombeiros".

"A sua inscrição no programa foi feita de livre vontade, e a título pessoal, não nos revemos nas suas palavras, e não somos responsáveis por qualquer tipo palavras ou atitudes dentro do referido programa", pode ler-se no comunicado.

"Como sempre estamos cá, para apoiar e socorrer todas as pessoas que precisem da nossa ajuda.

Contudo, não podemos deixar de realçar que o Daniel Monteiro como bombeiro sempre foi exemplar e profissional em todas as suas ações", frisam os Bombeiros Voluntários de Valongo.