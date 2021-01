Em conversa com os colegas na 'casa mais vigiada do país', a concorrente Helena Isabel revelou quanto ganham supostamente os comentadores de "Big Brother", da TVI. "Quem está lá fora ganha dinheirinho à nossa conta. Deviam ter muito mais respeito. Temos família e dignidade", começou por defender.

"Até vou dizer uma coisa, acho que não nos devemos vender nem por mil, nem por dois mil ou cinco mil euros, mas fica aqui a dica se estivermos em direto: como é que alguém, por 650 eurinhos por mês, se dá ao trabalho de fazer aquele teatro em televisão? Humilhar as famílias e os concorrentes e andar a contar os trocos. Tenham juízo e respeito", contou a concorrente.

Já no programa "Extra", Pedro Crispim respondeu aos comentários de Helena Isabel. "Falar de dinheiro, principalmente nos dias de hoje, é muito complicado. Achar que é pouco ganhar 650 euros quando há pessoas que não têm sequer metade, não têm nada para meter à mesa, com uma família inteira para sustentar, é quase gozar com o mundo nesta altura do campeonato, com esta pandemia em que tanta perdeu o emprego", defendeu.

