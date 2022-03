Sara Aleixo foi a mais votada pelo público para sair do reality show. Já no final da gala do reality show da TVI, Melão pediu para sair da 'casa'. "Tomei a decisão agora e quero sair. Não é fácil vivermos aqui, estarmos aqui não é fácil. É extremamente cansativo", frisou o cantor.

"Desisti, porque estou muito cansado. Não tinha noção que ia ser assim… Foi muito ativo e, a nível emocional, foi muito pesado", revelou o ex-concorrente s à revista TV 7 Dias.

À revista, Melão explicou ainda que Cristina Ferreira "não ficou contente". "Claro que ela não ficou contente, mas falámos e ela foi muito querida. Expliquei as minhas razões e compreendeu", revelou.