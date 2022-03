Na emissão desta segunda-feira, dia 7 de março, de "Goucha", Cristina Ferreira esteve à conversa com Mário Jardel. A apresentadora substituiu Manuel Luís Goucha, que testou positivo à COVID-19, na condução do programa das tardes da TVI.

Na conversa, o ex-futebolista revelou que ficou magoado com o momento em que as mães dos concorrentes entraram na 'casa' de "Big Brother Famosos". A mãe de Mário Jardel morreu duas semanas antes da final do reality show.

"O que me doeu mais foi a morte da minha mãe. Mas aquele dia em que as mães apareceram... fogo", confessou o antigo futebolista. "Eu tenho que te pedir desculpa porque nós não tivemos essa perceção na altura... Porque aquilo é normal de ser feito", lamentou a apresentadora.

"Pensei: 'a minha mãe morreu e estão a fazer isto'. Mas não importa, ela morreu, mas ela está no meu coração. Eu chorei e pesei nela", rematou Jardel.

Veja aqui o vídeo.