Este domingo, dia 3 de maio, foi para o ar a segunda gala especial do "BB Zoom", programa que antecede o arranque da nova edição do "Big Brother". Nas redes sociais, o reality show da TVI foi o assunto mais comentado no Twitter em Portugal.

Entre os comentários no Twitter, as fotografias de bifanas destacaram-se, somando dezenas de partilhas. A culpada é Sónia, a concorrente favorita dos espectadores de acordo com as votações na aplicação do reality show.

Depois de ter protagonizado a primeira gaffe viral, no "BB Zoom" a concorrente tem tentado aprender a falar inglês. "No 'Big Brother', Edmar tenta ensinar, de forma hilariante, uma frase em inglês à concorrente de Vila Nova de Gaia", explica a produção.

"O 'been fun' parece bifana", brincou a concorrente Sónia na aula com o colega Edmar. O momento tornou-se viral nas redes sociais e inspirou vários memes.

Veja aqui o vídeo.

Na gala deste domingo, Pedro Soá, Fábio e Diogo foram os nomeados da semana. Já a Sónia foi eleita a favorita pelos espectadores e pelos concorrentes.

Veja as reações: