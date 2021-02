No final da emissão deste domingo, dia 15 de fevereiro, do "Big Brother - Duplo Impacto", depois de ter escapado às nomeações dos colegas, Noélia acabou por se juntar ao grupo de concorrentes que luta para continuar na 'casa mais vigiada do país'.

A participante do Algarve foi nomeada em substituição de Sónia, que foi salva pelos espectadores depois de um confronto direto com Sandrina.

Nas redes sociais, a nomeação automática de Noélia tem dado que falar, somando-se várias críticas à produção do reality show. No Twitter, em Portugal, o nome da concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto" esteve várias horas no top cinco dos temas mais comentados.

Leia algumas das reações: