No final da tarde desta quarta-feira, dia 24 de junho, a 'voz' do "Big Brother" conversou em direto com os concorrentes para penalizar Sónia. Depois da intensa e violenta discussão com Noélia, a concorrente de Vila Nova de Gaia fez um comentário considerado preconceituoso.

"Elas [as brasileiras] são de uma raça... elas são da favela", disse a participante do reality show da TVI.

O comentário da concorrente do "Big Brother" tornou-se viral nas redes sociais e ultrapassou fronteiras. No seu site, o brasileiro Hugo Gloss , um dos maiores influenciadores do mundo do entretenimento (no Instagram, soma mais de 15 milhões de seguidores), comentou a polémica. "Big Brother Portugal: Absurdo! Participante é punida após comentário preconceituoso sobre mulheres brasileiras; 'Sister' [irmã] revolta-se e ameaça deixar o programa", escreve o site no título do artigo partilhado nas redes sociais.

No Instagram, o post de Hugo Gloss soma quase 32 mil 'gostos' e centenas de comentários. Já no Facebook, a publicação regista mais de mil comentários.