Na tarde de terça-feira, dia 12 de maio, Cláudio Ramos conversou com Hélder sobre os seus comentários homofóbicos, anunciado que o concorrente seria penalizado com uma nomeação.

Depois da conversa do concorrente com o apresentador, vários colegas tentaram defender os comentários de Hélder. Já durante o jantar, Iury conversou com o participante e com Pedro Alves para tentar perceber a sua opinião.

"Incomoda-te quando um casal se beija na rua?", questionou a concorrente do reality show. "Um casal normal, não. (...) Se eu estiver sozinho, [um casal homossexual] não me incomoda. Com um filho, não sei, acho que ia ser estranho", respondeu Hélder. "Então, desculpa, mas tu és homofóbico", frisou Iury.

Pedro Alves também se juntou à conversa, confessando que também lhe faria "confusão". "Faz-me confusão. Não sei qual seria a minha reação", disse o concorrente.

Na tarde desta quarta-feira, dia 13, a produção voltou a deixar uma aviso aos concorrentes. "Ontem alertei-vos: nesta casa, não podem existir comentários sexistas, homofóbicos, racistas ou xenófobos de qualquer tipo. Quero, sinceramente, acreditar que entenderam bem a mensagem que têm de passar aos portugueses e as consequências que podem existir caso continuem com este tipo de atitudes", frisou o "Big Brother".