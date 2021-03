Em "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", que se estreou na passada sexta-feira, dia 26 fevereiro, na Apple TV+, é revelado que a jovem cantora encontrou Katy Perry nos bastidores do seu concerto em Coachella. No festival, a estrela pop apresentou Orlando Bloom, o seu noivo, a Billie Eilish, que não o reconheceu.

No encontro rápido, o ator cumprimentou e elogiou o trabalho da jovem artista. Pouco depois, a cantora perguntou ao irmão Finneas quem era o companheiro de Katy Perry. "Orlando Bloom (...) Ele interpretou Will Turner em 'Os Piratas das Caraíbas'", responde o artista.

"Era ele? Não pode ser! Tragam-nos de volta. Quero encontrar-me novamente com ele. Ele deu-me um beijo na bochecha (...) Não sabia que era ele", admitiu Billie Eilish, enquanto via algumas fotografias de Orlando Bloom no Google.

Pouco depois, o desejo da artista tornou-se realidade e voltou a encontrar-se com o ator.