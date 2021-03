A 18 de março estreia-se em exclusivo na FOX Life a terceira temporada de "New Amsterdam", série inspirada no mais antigo hospital dos Estados Unidos da América. "O drama médico segue o brilhante e charmoso Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), o novo diretor médico da instituição, que tem como objetivo acabar com a burocracia e oferecer o melhor tratamento possível aos doentes", relembra o canal em comunicado.

Na terceira temporada, Max e a sua equipa têm de manter a firmeza e otimismo enquanto lidam com uma pandemia que expõe as enormes desigualdades nos serviços de saúde americanos. "Max já não quer apenas consertar um sistema fragmentado, ele quer deitar abaixo e construir algo melhor. Como o podem fazer? Os médicos, enfermeiros e restantes colaboradores já ouviram isto muitas vezes", resume a FOX Life.

"O Dr. Goodwin tem de acabar com o status quo e provar que nada o irá travar até dar um novo fôlego a este hospital pouco apreciado, com poucos fundos e com gente a mais – mas que é o único hospital capaz de tratar pacientes com Ébola, receber condenados da prisão de Rikers ao mesmo tempo que, sob o mesmo teto, atende o presidente dos Estados Unidos. O grande objetivo do Dr. Goodwin é restabelecer a perdida glória do New Amsterdam e voltar a colocá-lo no mapa", acrescenta o canal em comunicado.

O elenco da série é composto por Ryan Eggold (Dr.Max Goddwin), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds ), Tyler Labine (Dr. Iggy Frome), Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor).