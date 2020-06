Em 2001, no início do auge da popularidade do "Quem Quer Ser Milionário?" (Reino Unido), o britânico Charles Ingram ganhou o prémio máximo de um milhão de libras no concurso televisivo. A vitória levantou duvidas, o programa foi analisado ao detalhe e o esquema foi revelado.

Durante o concurso, o participante terá contado com a ajuda da sua esposa, Diana, que ia tossindo para revelar a resposta correta. O casal teve ainda a ajuda do colega Tecwen Whittock e todos foram condenados por fraude.

Em 2003, os três foram considerados culpados num julgamento que foi acompanhado de perto pela imprensa. O trio foi condenado a penas de prisão suspensas.

Quase 20 anos depois, o caso ainda não foi encerrado, como revela a minissérie "Quiz", disponível na HBO Portugal. Os Ingram afirmam-se inocente até hoje. O casal continua a trabalhar num recurso e espera alterar o veredicto