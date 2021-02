"A Máscara" continua a ser tema de conversa nas redes sociais. No Twitter, as apostas sobre quem se esconde atrás dos disfarces têm dado que falar semana após semana.

Este domingo, dia 8 de janeiro, os espectadores e os jurados do programa da SIC descobriram que Bruno Cabrerizo era quem tinha colocado a máscara da banana. "Conseguiram me tirar da minha zona de conforto. Nunca cantei na minha vida e deu para perceber", confessou o ator.

Já na manhã desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, Bruno Cabrerizo participou no programa "Casa Feliz" e revelou que caiu em palco durante as gravações. "Desde de 2017 que não trabalhava em Portugal e foi ótimo. Saí da minha zona de conforto, fiz uma breve preparação antes de ir para Portugal, estava em Itália com os meus filhos. Não é fácil movermo-nos dentro do fato. Caí do palco numa das gravações e tive de gravar tudo de novo", contou.

Recorde a participação do ator no programa da SIC: