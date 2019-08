Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía e Shawn Mendes vão atuar nos MTV Video Music Awards 2019 (MTV VMAs), com transmissão em direto para todo o mundo a partir de Newark, Nova Jérsia, dia 26 de agosto, às 00:00 (hora portuguesa).

Missy Elliott, que será homenageada com o Michael Jackson Video Vanguard Award, também tem atuação garantida no palco dos MTV VMAs. Taylor Swift vai também atuar, no seguimento da estreia do seu novo álbum, "Lover".

Ariana Grande e Taylor Swift lideram a corrida aos prémios com 10 nomeações cada, em categorias que incluem Vídeo do Ano, Canção do Ano e Melhor Canção Pop. Já Billie Eilish está nomeada em nove categorias, enquanto Lil Nas X segue na corrida para oito prémios. Ambos os artistas estão nomeados nas categorias Vídeo do Ano, Melhor Novo Artista e Melhor Realização.

Halsey também faz parte dos artistas com mais nomeações - a artista está habilitada a vencer seis galardões. Shawn Mendes conseguiu cinco nomeações e Camila Cabello, Cardi B, J Balvin, The Jonas Brothers e BTS receberam quatro.

Rosalía, Drake, Anderson, Pak, FKA, HER, LSD, Rosalia e Solange conquistaram três nomeações. A lista completa de nomeados pode ser vista aqui.

Este ano, a MTV também criou uma nova categoria dedicada ao K-Pop. BTS com Halsey, BLACKPINK, Monsta X com French Montana, TOMORROW X TOGETHER, NCT 127 e EXO são os nomeados.