Na passada quarta-feira, dia 21 de outubro, Ljubomir Stanisic foi o convidado principal da emissão de "Casa Feliz". O antigo chef de "Pesadelo na Cozinha", da TVI, esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa da SIC.

Durante a entrevista, Ljubomir recebeu a visita de Hugo Nascimento. Ao cumprimentar, o chef deu um beijo ao amigo, não respeitando as regras de distanciamento social. "Eu não entro nessa paranóia. Tenho filhos e dou-lhes beijinhos todos os dias na boca. Com o meu ‘irmão’ dou beijinhos na boca… Pandemia existe, eu protejo-me, toda a gente tem de se proteger, respeitar a DGS e principalmente os nossos próximos, mas eu ia perder isto? Nem por nada nesta vida", frisou.

O momento no programa da SIC tem dado que falar nas redes sociais e as críticas do público multiplicam-se. "É o vale tudo na SIC. A Diana e o João Baião assistiram ao beijo e nada fizeram. Viva o coronavírus", escreveu, por exemplo, um espectador.