A nova temporada de "Casados à Primeira Vista", que estreou este mês, tem dado que falar. Apesar do casamento entre Anabela e Lucas estar a correr bem, a família da noiva não ficou satisfeita com a escolha dos especialistas do programa da SIC.

Os comentários da madrinha e da mãe de Anabela têm dado que falar nas redes sociais.Em declarações à revista TV7 Dias, um amigo da concorrente defende que a produção se aproveitou da família.

"As pessoas não sabiam que tinham os microfones ligados", frisa fonte próxima da família, justificando alguns dos comentários que têm dado que falar nas redes sociais.

"A mãe da Anabela tem muito respeito pela filha e não gostou de dizerem que tinha sido ela a dizer que ele era pequeno", explicou, sublinhando que o comentário foi feito pela madrinha da noiva.