"Casados À Primeira Vista" aproxima-se do fim e promete dar que falar até ao último episódio. De acordo com a TV Guia, Maria de Lurdes vai fazer revelações surpreendentes no final da temporada.

Segundo a revista, a concorrente, que casou com António e que depois continuou no programa ao lado de Paulo, vai revelar uma traição aos dois participantes. A revelação será feita em frente a todos os colegas durante o último episódio do programa.

No episódio, Paulo e Ana Raquel vão confessar que mantém uma boa relação.