Na tarde do passado sábado, dia 7 de outubro, a TVI transmitiu o casamento da Infanta Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins.

A emissão especial conduzida por Manuel Luís Goucha, Rita Rodrigues e Maria Cerqueira Gomes liderou audiências, sendo o programa mais visto do dia.

No total, "Casamento Real" registou 26.8% de share, com uma média de 856 mil e 700 espectadores. Já o pico de audiência, às 15h34, contou com mais de um milhão de espectadores, chegando aos 33.6% de share.