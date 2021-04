Catarina Furtado e Mário Augusto vão ser os anfitriões na RTP da 93.ª cerimónia dos Óscares, que decorre na madrugada de 25 para 26 de abril e vai dividir-se em dois locais: a Union Station, a principal estação ferroviária de Los Angeles, e a sua "casa" tradicional, o Dolby Theatre.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, o canal revelou os detalhes da programação especial na RTP1 e RTP2 dedicada às estatuetas douradas.

No dia da cerimónia, a emissão arranca a partir das 21h00 na RTP Play, com um programa sobre as nomeações deste ano, as curiosidades e as tendências de moda que rodeiam habitualmente este grande evento, com convidados especiais.

Com o início da passadeira vermelha às 24h00, a emissão fica em exclusivo na RTP1 com Mário Augusto e Catarina Furtado, que vão acompanhar a cerimónia também com convidados ao longo da madrugada.

Além de espaços nos programas de "daytime" e nos principais blocos informativos, durante a semana que antecede a cerimónia serão ainda exibidos vários filmes premiados pela Academia.

A programação na RTP1 abre com "África Minha" (dia 18), de Sydney Pollack, com Meryl Streep e Robert Redford, vencedor de sete Óscares, incluindo a de Melhor Filme.

África Minha (1985)

Segue-se "O Mundo a Seus Pés", de Orson Welles (19), considerado um dos melhores filmes da história do cinema e vencedor da estatueta de Melhor Argumento Original, que tem o interesse suplementar dos bastidores da produção serem o tema de "Mank", um dos principais títulos na corrida deste ano.

Os outros títulos da programação ganharam o Óscar de Melhor Filme: "Lawrence da Arábia (20) e "A Ponte do Rio Kwai" (21), ambos de David Lean; "West Side Story - Amor Sem Barreiras", de Robert Wise e Jerome Robbins (22); "O Caçador" (23), de Michael Cimino; e "Green Book – Um Guia para a Vida", de Peter Farrelly.

Pelo segundo canal da RTP, a proposta é "Cinema Paraíso" (23), de Giuseppe Tornatore, Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e um dos títulos mais amados da história do Cinema italiano.