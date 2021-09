A primeira temporada de "É Urgente o Amor" conquistou os espectadores e destacou-se nas redes sociais. No Twitter, a RTP Play partilhou um segmento do último episódio.

Durante a conversa com Cauí, Catarina Furtado emocionou-se com o discurso da convidada. "A vida é simples. Uma pessoa ter a alegria de ter uma casa para viver, um sítio onde dormir, família e amigos para amar... Já não vale muito?", frisou.

"As pessoas andam tão stressadas, tão apressadas com as suas coisas, que não reparam nas coisas bonitas que a vida tem. Que é a lua, a natureza, a alegria, a felicidade", acrescentou a convidada do programa da RTP1.

Nas redes sociais, o vídeo soma centenas de partilhas e milhares de visualizações.

Veja o vídeo: