Conceição Queiroz foi alvo de insultos racistas durante um direto para a emissão da TVI24. "Você não tem jeito para isto, nasceu para outra coisa", atirou uma cidadã, tendo o direto sido interrompido pouco depois.

Na sua conta no Instagram, Catarina Furtado confessou ter ficado "irritada" e "incrédula". "Na última semana, mais uma vez em Portugal, em directo e a cores, aconteceu um episódio deprimente de racismo com a jornalista Conceição Queiroz. Fico incrédula.

Fico irritada mas sobretudo não fico paralisada", escreveu a apresentadora da RTP1 nas redes sociais.

"Quero que os meus filhos (e netos, se lá chegar!) cresçam numa sociedade diferente. Sou uma migalha mas na minha conduta de vida não passarão incólumes estas tristes ocorrências", frisou Catarina Furtado, partilhando um vídeo do "The Voice Kids" protagonizado por Carlão, que usou uma t-shirt da Maka Lisboa.

"Maka Lisboa é uma t-shirt que foi usada pelo nosso querido Carlão no 'The Voice Kids', dedicada a todas as vítimas de injustiça e opressão, e as tod@s @s lutador@s pela liberdade, igualdade e representatividade", rematou a apresentadora.

Veja a publicação: