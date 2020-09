"The 100", série pós-apocalíptica do canal norte-americano The CW e que está disponível na Netflix, despede-se dos fãs esta semana. O último episódio da produção estreia esta quarta-feira, dia 30 de setembro, nos Estados Unidos, e deverá chegar a Portugal no final de outubro.

O episódio "The Last War" ("A Última Guerra") vai fechar a história que foi contada ao longo de sete temporadas, com 100 episódios.

Tal como deixa antever o título do capítulo final, na despedida, os fãs podem esperar grandes confrontos e o "fim da luta".

Veja o teaser do episódio: