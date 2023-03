Os irmãos Anthony e Joe Russo têm estado muito ocupados desde que deixaram para trás o Universo Cinematográfico Marvel.

Um dos novos projetos da produtora dos irmãos está quase a chegar: a Amazon Prime Video revelou o trailer de "Citadel", uma série em registo de 'thriller' de ação e espionagem com Richard Madeen e Priyanka Chopra Jonas, além dos nomeados para o Óscar Stanley Tucci e Lesley Manville.

Com uma primeira temporada de seus episódios, a sinopse oficial revela: "Passaram 8 anos desde o fim de Citadel. A agência mundial de espionagem independente, encarregada de velar pela segurança de todos, foi destruída por agentes de Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo a partir das sombras. Após o fim de Citadel, os agentes de elite Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jones) tentam escapar com vida, mas perdem todas as memórias. Desde então estiveram sem serem detetados, construindo novas vidas com novas identidades, sem serem conscientes do seu passado. Até que uma noite, Mason é localizado por um antigo colega de Citadel, Bernard Orlick (Tucci) que precisa desesperadamente de ajuda para impedir que Manticore estabeleça uma nova ordem mundial. Mason procura a antiga colega, Nadia, e os dois espiões embarcam numa missão que os leva por todo o mundo num esforço para impedirem a Manticore, ao mesmo tempo que enfrentam uma relação construída em segredos, mentiras e um amor perigoso e por vezes eterno".

Os primeiros dois episódios ficam disponíveis a 28 de abril, e um novo episódio todas as sextas-feiras até 26 de maio.

TRAILER.