Cláudio Ramos esteve à conversa com Miguel Vicente na emissão do "Dois às 10" da passada sexta-feira, dia 24 de março. No final da entrevista, o apresentador e o vencedor do "Big Brother" desentenderam-se.

Na emissão desta quinta-feira, dia 30, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou o momento e a entrevista de Bárbara Parada, ex-namorada de Miguel Vicente, no programa das manhãs da TVI. "Hoje trago uma história muito rica, tem tudo: tem amor, tem desamor, tem posts no Instagram e tem peixeirada", resumiu a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Na sua conta no Instagram, o apresentador da TVI reagiu com humor à rubrica. "Repudio terminantemente todas as pessoas que se levam demasiado a sério ao ponto de acharem que fazer rir os outros só porque 'os outros' dizem umas coisas já vale. A vida não pode ser assim! Quem é que lhes perguntou se eu me quero rir? E se não quiser? Acabei de sair do estúdio e por conta de um podcast demorei mais tempo a chegar a casa. Quem me paga este tempo? Quem me paga os lenços que gastei a chorar a rir? Quem me pediu autorização para usar um texto meu do Instagram, que a esta distância parece poesia?", brincou.

"Por isto, outras coisas mais e porque sou uma pessoa que tem os seus sentimentos, gostava de repudiar todos aqueles que ainda não escutaram o 'Extremamente Desagradável' de hoje. Porque há coisas que não se admitem. Alguém tem de o dizer", escreveu Cláudio Ramos na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: