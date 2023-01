"Cobra Kai" vai chegar ao fim com a sexta temporada.

A renovação final da Netflix foi anunciada esta sexta-feira aos fãs pelos criadores da série que, 34 anos depois, recuperou e aprofundou a mitologia da saga dos filmes "Karate Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal) com Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e mais antigas e novas personagens.

Recorde-se que "Cobra Kai" começou por ser uma série original do YouTube em 2018 e transferiu-se para a Netflix após duas temporadas, o que fez disparar a sua popularidade a partir de 2020.

Normalmente, a plataforma anunciava a renovação da série antes da estreia da nova temporada, mas isso não aconteceu com a quinta, lançada a 9 de setembro de 2022.

Agora, numa mensagem aos fãs que também deixa a porta aberta para o futuro, os criadores confirmaram a despedida e dizem que vão conseguir cumprir o objetivo de terminar nos seus "termos", já que sempre se falou de um "plano original" para "pelo menos" seis temporadas e que o final estava definido desde o início.

"O nosso objetivo desde o início com 'Cobra Kai' foi sempre terminar nos nossos termos, deixando o Valley no tempo e lugar que sempre imaginámos. Portanto, é com imenso orgulho e gratidão que podemos anunciar essa conquista. A próxima temporada seis marcará a conclusão de 'Cobra Kai'. Embora este possa ser um dia agridoce para o 'fandom', o 'Miyagiverse' nunca foi tão forte. Este 'fandom' é o MELHOR do planeta e esperamos contar mais histórias de 'Karate Kid' com vocês no futuro. Porque, como todos sabemos, 'Cobra Kai Nunca Morre'", escrevem Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

A Netflix também preparou um vídeo de homenagem à produção, onde anuncia que a última temporada deverá estrear em breve, mas sem revelar uma data.

O VÍDEO.