Após várias notícias à volta da perda de subscritores do primeiro trimestre e séries canceladas, a Netflix deu uma boa surpresa aos muitos fãs de "Cobra Kai": o trailer e a data de estreia da quinta temporada.

Ao contrário das duas temporadas anteriores lançadas exclusivamente na plataforma, que chegaram a 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, os novos episódios chegam já a 9 de setembro.

As imagens cheias de ação do trailer pegam logo nas histórias lançadas na conclusão da última temporada e continuam a reforçar a ligação com os filmes "Karate Kid" ["Momento da Verdade" em Portugal]: o vilão Terry Silver (Thomas Ian Griffith) a conquistar e expandir o universo "Cobra Kai", a aliança Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) para o derrotar enquanto Johnny Lawrence (William Zabka) e o filho Robby Keene (Tanner Buchanan) procuram Miguel Diaz (Xolo Maridueña), que viajou ao México à procura do seu pai biológico.

TRAILER.