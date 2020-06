Segundo a imprensa especializada, o interesse foi intenso em Hollywood e a Netflix fez a diferença com o acordo financeiro, o gigantesco número de subscrições, o mercado global e a "paixão" pela série.

No âmbito do acordo, a plataforma fica com os direitos exclusivos da terceira temporada, que já está pronta mas sem data de estreia anunciada, e vai disponibilizar as anteriores aos seus subscritores, que também continuam disponíveis no YouTube.

O acordo é só sobre "Cobra Kai", mas têm existido conversações sobre uma potencial expansão da saga com outras séries.

"Cobra Kai" foi muito elogiada pelos críticos por equilibrar as doses certas de nostalgia sem esquecer a evolução das personagens clássicas, além de apresentar novas com interesse.

Os fãs também receberam muito bem a surpreendente novidade da história ser contada da perspectiva de Johnny Lawrence, o vilão derrotado no final do torneio do primeiro filme.

A série transformava-o em anti-herói depois de ter sido o adolescente que infernizava a vida de Daniel LaRusso, o "herói" que então decidia aprender karaté com o mestre em artes marciais, Mr. Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita).

A segunda temporada trouxe outra personagem histórica, o sensei John Kreese (Martin Kove), este sim com o mesmo caráter visto no primeiro e terceiro filmes: mau como as cobras.