Na emissão de "Conta-me" do próximo sábado, dia 30 de janeiro, Maria Cerqueira Gomes vai estar à conversa com Júlio Magalhães. O jornalista saiu recentemente do Porto Canal

"Este sábado, Júlio Magalhães volta à TVI pelas mãos da Maria Cerqueira Gomes, no 'Conta-me'. Gosto tanto do Juca. Da Maria também", escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI na sua conta no Instagram.

Veja o teaser: