Conselho de Administração da Avenida dos Aliados SA anunciou esta sexta-feira, dia 15 de janeiro, a saída de Júlio Magalhães do Porto Canal. O jornalista assumia o cargo de diretor geral, sendo substituído por Manuel Tavares, escolhido para administrador executivo, e Francisco De La Fuente, o novo diretor de programas de entretenimento.

Em 2011, Júlio Magalhães abandonou a TVI, onde era diretor de informação, para abraçar um novo desafio no Porto Canal.

O Conselho de Administração da Avenida dos Aliados SA vem comunicar a saída de Júlio Magalhães do canal, agradecendo, desde já, o modo como desempenhou o cargo de Diretor Geral, permitindo que o Porto Canal possa abrir uma nova etapa na sua história de 14 anos. Neste sentido, informa que dois dos membros do Conselho de Administração da Avenida dos Aliados SA passam a exercer funções executivas no Porto Canal: Manuel Tavares como Administrador Executivo e Francisco De La Fuente como Diretor de Programas de Entretenimento.

Estas alterações obedecem a um reposicionamento do Canal a partir da singularidade de que desfruta por ser a única estação televisiva de âmbito nacional a emitir a partir do Porto.

A Direção de Informação do Porto Canal permanece a cargo de Tiago Girão.

