Assim, a “RTP2 está a alterar as suas grelhas, no sentido de ter mais programas educativos para crianças e jovens, dado que as aulas estão suspensas, a partir da próxima semana”, de acordo com a mesma fonte.

Por sua vez, a RTP1 “vai voltar a pôr no ar o programa ‘Aqui Mandam as Crianças’, apresentado por Catarina Furtado, aos sábados”, referiu o canal.

No âmbito das medidas de contenção, “foram suspensas as gravações de todos os programas com público”, como “Quem Quer Ser Milionário”, “Joker’ e “Preço Certo”.

Foram ainda “adiadas as gravações previstas para programas como o ‘The Voice Kids’ e os projetos de ficção em curso”, disse a mesma fonte.