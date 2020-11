As gravações da segunda temporada de "The Witcher" foram interrompidas no passado dia 7 de novembro depois de quatro membros da equipa terem testado positivo à COVID-19. As filmagens dos novos episódios estavam a decorrer no Reino Unido.

Segundo o Deadline, nenhum dos atores do elenco principal está infetado com o novo coronavírus. O site avança ainda que os membros da equipa estão em isolamento e que todos estão a ser testados.

A primeira temporada de "The Witcher" estreou em 2019 e está disponível na Netflix. Protagonizada por Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, a saga "é um épico conto sobre destino e família".

"A história dos destinos cruzados de três indivíduos no vasto mundo d'O Continente, onde humanos, elfos, witchers, gnomos e monstros batalham para sobreviver e prosperar, onde o bem e o mal não são fáceis de identificar", explica a Netflix em comunicado.