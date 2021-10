"Criada" estreou-se a 1 de outubro na Netflix e tem-se destacado no top diário do serviço de streaming em vários países. Em Portugal, na última semana, a série norte-americana conquistou o terceiro lugar do ranking, ficando apenas atrás de “Squid Game” e de “Tu”.

A produção original da Netflix é inspirada na autobiografia “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. O best-seller do The New York Times foi escrito por Stephanie Land e tem emocionado os espectadores.

"Criada" segue a história de Alex, uma mãe solteira que se torna empregada doméstica para (mal) pagar as contas enquanto tenta fugir de uma relação abusiva e vence a pobreza para criar uma vida melhor para a filha, Maddy.

“Contada a partir da perspetiva carregada de emoção e humor de uma mulher desesperada, mas determinada, esta série é uma inspiradora análise sem filtros da resiliência de uma mulher”, resume o serviço de streaming.

A primeira temporada da série conta com 10 episódios e é descrita pela Netflix como "íntima e emotiva".

Margaret Qualley, Nick Robinson, Andie MacDowell, Anika Noni Rose e Tracy Vilar são alguns dos nomes do elenco.