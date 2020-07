Há 20 anos a conquistar fãs, o universo do videojogo "The Sims" continua a crescer. A produtora Turner Sports assinou uma parceria com o canal BuzzFeed Multiplayer, no YouTube, para o lançamento de um novo reality show, "The Sims Spark'd".

O primeiro episódio da experiência social estreou esta segunda-feira, dia 20 de julho, no Youtube.

Veja o episódio:

No programa, que terá apenas quatro episódios, 12 membros da comunidade online de "The Sims" têm de provar as suas habilidades e superar vários desafios para conquistar o prémio de 100 mil dólares. Ao contrário do que acontece na maioria dos reality shows, os concorrentes não serão expulsos pelos espectadores, mas sim por um painel de três jurados.

O júri do programa irá avaliar o modo de jogo dos participantes, tendo em conta a criação das personagens, construção de casas e a narrativa. No reality show, os concorrentes vão utilizar a última versão do jogo, "The Sims 4".

O programa foi gravado no final do ano passado e é apresentado por Rayvon Owen, finalista da 14ª temporada do programa "American Idol".