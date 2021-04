No próximo sábado, dia 3 de abril, Cristina Ferreira vai abrir as portas da sua nova 'casa' para uma emissão especial de cinco horas. A emissão extra de "Cristina ComVida" vai estar no ar entre as 15h00 e as 20h00, anunciou a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag.

'"Cristina ComVida vai ser a sua companhia na tarde de sábado". Mas antes, Manuel Luís Goucha entrevista Sónia Araújo, em mais um “Conta-me” que não vai querer perder. Uma conversa franca entre duas figuras incontornáveis do mundo da televisão, logo a seguir ao 'Jornal da Uma'", adianta a estação de Queluz de Baixo.

"A partir das 15 horas, a anfitriã da casa mais movimentada do país vai abrir as portas para um programa muito especial, com convidados inspiradores, histórias emocionantes e os melhores momentos de humor", frisa a TVI em comunicado.