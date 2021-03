"Cristina ComVida" estreou-se esta segunda-feira, dia 29 de março, às 19h00, na TVI, e marca o regresso de Cristina Ferreira aos programas diários. Depois da sua saída da SIC, na estação de Queluz de Baixo, a apresentadora apenas conduziu formatos semanais ("Programa da Cristina" e "All Together Now") ou emissões especiais ("Você na TV", "Em Família" ou "Conta-me").

O projeto para o novo programa nasceu há mais de sete anos, mas só agora saltou da gaveta para o pequeno ecrã. "Sete anos depois de nós, os idiotas, termos pensado nisto. O tempo passou a voar, aconteceu tanta coisa nestes sete anos (...) Isto era, de facto, aquilo que nós tínhamos imaginado, isto era o que nós tínhamos criado. Na altura não pensámos logo no Eduardo [Madeira], mas esperámos o tempo suficiente para o termos do nosso lado", brincou Cristina Ferreira em conversa com os jornalistas no final da emissão de estreia do seu novo programa.

"Acho que introduzo um cunho muito pessoal nos projetos nos quais me fui incluíndo. O sonho acima de tudo é o sonho de fazer televisão da forma como eu acho que deve ser feita. Não te posso dizer que este sonho é maior do que o projeto que iniciei na SIC ou o 'Dança Com As Estrelas' ou o quer que seja. Para mim, a televisão é o sonho em si. Foi esta a profissão que eu escolhi, foi este o modo de vida que eu escolhi com as implicações que tem de bom e de mau. A única coisa de que me orgulho é de fazer boa televisão ou, pelo menos, aquela que eu entendo que é boa televisão. O público depois escolhe aquilo que quer ver dentro das ofertas que tem", sublinhou Cristina Ferreira ao SAPO Mag.

créditos: TVI

Para a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI o objetivo diário é fazer "boa televisão". "Quando chego ao fim e me sinto orgulhosa daquilo que nós colocámos no ar... isso, para mim, é o suficiente para eu seguir em frente. É, de facto, um sonho, é uma coisa nova", frisou.

"Quando estive no 'Programa da Cristina', na SIC, havia umas amostras daquilo que era isto - aquele formato, como toda a gente sabe e já o tinha dito, era um bocadinho o filho deste projeto que nós tínhamos guardado numa gaveta. Mas só agora o podemos concretizar com tudo aquilo que tínhamos desejado, incluíndo as personagens, a rua e o 12. Se descobrirem quem é que mora no 12, avisem-me. Eu ainda não sei", explicou, revelando que o seu vizinho é uma personagem de Eduardo Madeira.

Em conversa com os jornalistas, Cristina Ferreira sublinhou ainda as diferenças entre "O Programa da Cristina" e "Cristina ComVida". "O 'Programa da Cristina' exigia uma quantidade histórias que nós não vamos ter aqui. O 'Programa da Cristina' era um talk-show de três horas, tínhamos três partes muito distintas - uma primeira parte muito disparatada, uma segunda com histórias de vida intensas e a terceira dedicada à atualidade, que só existirá nesta casa se acontecer algo que nos leve a falar disso", explicou.

"Este espaço também nos permite falar de tudo, mas sendo um formato mais pequeno, com uma hora, queremos muito que ele se aproxime a uma novela, a uma sitcom, porque todos os dias este é um capítulo em que muitas personagens são as mesmas, há aqui convidados novos, é certo, mas espero pelo dia seguinte para ver o que acontece naquela casa. E acho que isto é um bocadinho a marca deste programa, onde o humor vai estar muito presente", resumiu a apresentadora.

Para Cristina Ferreira, o estúdio é um dos destaques do novo programa. " A construção não é um estúdio de televisão, mas sim uma casa em si. Já nos passou pela cabeça fazer aqui tudo e mais alguma coisa. Se nós quisermos, o programa pode terminar e temos aqui uma novela, temos outra série, temos o que quisermos. Já pensámos até alugar aos fins de semana, para quem quiser passar férias", brincou Cristina Ferreira.

Para João Patrício, realizador de "Cristina ComVida", o estúdio da nova casa é um desafio. "Não é um estúdio comum. Os platôs de televisão têm a boca de cena, onde estão as câmaras, mas aqui é um 360º. Não há nenhuma parede que não seja cenário. E isto aqui obriga-nos a todos nós, à equipa técnica, a uma logística que não é habitual", explicou.

créditos: TVI

"Nós temos noção que este é um horário muito complicado, é um horário muito difícil da televisão, é um horário em que as pessoas nem sempre têm disponibilidade para estarem sentadas, portanto nós vamos ser um bocadinho rádio, digamos assim. Queremos, acima de tudo, que se divirtam connosco. É o nosso objetivo. Só. Cumprir-nos a todos enquanto profissionais naquilo que consideramos ser um bom programa de televisão", explicou a apresentadora.

"Esta casa vai receber todas as pessoas que queiram cá entrar e, portanto, podem vir anónimos e os mais famosos (...) Já recebi perto de 30 ou 40 mil pessoas na minha vida... ainda me faltam uns quantos para os dez milhões, mas cá estou eu para os receber", gracejou Cristina Ferreira.

"Cristina ComVida" vai para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 19h00 e as 20h00, na TVI.

